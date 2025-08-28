Ft
Boldoggá tett a Mandiner

2025. augusztus 28. 20:07

A lap felhívja az olvasó figyelmét arra, miszerint tartson velem, és küzdjön az 1000 éves Magyarország fennmaradásáért.

2025. augusztus 28. 20:07
Havas Henrik
Havas Henrik
Havas Henrik
Facebook

„Boldoggá tett a Mandiner azzal, hogy örömmel könyvelte el belépésemet a Harcosok Klubjába, miközben létrehozom id. Rokobauer Henrik őrvezető emlékére a vidám hadifoglyokról elnevezett digitális kört. A kormányzó pártcsaládhoz kifejezetten közel álló internetes »orgánum« fontosnak tartja megjegyezni, hogy én »a közléssel párhuzamosan« felidéztem édesapám második világháborús élményeit, aki részt vett a Budai Vár ostromában, majd közel 3 évet töltött hadifogságban Ukrajnában.

Kénytelen vagyok helyesbíteni: a faterom nem ostromolta a Budai Várat, az ostromlók a szovjet katonák voltak, apám a túlsó oldalon volt. Annyira nem ostromolta saját magát, mert mint írtam, közvetlen irányzékkal, páncélgránáttal lőtte a szovjet harckocsikat. Egyébként légvédelmi tüzér volt, és annyiban vett részt az ostromban, hogy az ostromlók őt lőtték.

Mesélte, hogy az Ostrom utcában a légvédelmi ágyúja mellett álldogált, amikor megszólította egy szovjet katona, hogy mit lábatlankodik az ostromlók között, magyar egyenruhában? A fater mondta, hogy egyetlen vágya, hogy végre hadifogoly legyen, így aztán a maga részéről nem ostromol, inkább megadja magát.

Mindenesetre a Mandiner javára írom, hogy felhívja az olvasó figyelmét arra, miszerint tartson velem egy ukrajnai-orosz hadifogolytáborba, és velem küzdjön az 1000 éves Magyarország fennmaradásáért. A Mandiner igyekszik szó szerint idézni a bejegyzésemet, ekképpen: »ifj. Rokobar Henrik honvéd«.”

