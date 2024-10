Demszky, az antikommunista ellenzéki?

Demszky is nagy szeretettel mesél erről az időszakról. Arról, ahogy osztálytársainak szeretett mesélni, miközben kedvenc könyveit, regényeit tömörítette a saját logikája alapján. Többet is megtudunk az akkori gyerekcsereprogramról és arról, hogy ekkoriban hogyan utazhatott valaki az NDK-ba. Majd a gimnáziumi éveket is megismerjük, mikor Gábor még az orosztanárnőjébe is beleszeretett, hogy utána szép lassan kiábránduljon nemcsak a nőből, de a szocialista rendszerből is.

Ami viszont megkérdőjelezhető

Legalábbis ez a kiindulópont a könyv további részéhez, amit én kétfelé osztanék. Az egyik a már felnőtté váló Demszky Gábor életét mutatja be az előző rendszerben, míg a másik a rendszerváltás utáni politikust. Előbbi számomra azért mindenképpen érdekesebbnek bizonyult egy-egy elejtett, alapból talán nem is olyan fontos információ és élethelyzet miatt, míg utóbbi talán túl száraz és túlságosan ismerős.

Demszky Gábor – A visszakapcsolt diktafon

Ráadásul idővel egyre nagyobb fenntartásokkal kezeltem az olvasott történeteket. Azt ugyanis még könnyedén el tudtam nyomni magamban, hogy alapvetően vannak ellenérzéseim a mára megszűnt SZDSZ-szel szemben, az viszont már kimondottan szkeptikussá tett, ahogy Demszky Gábor a könyv oldalain egyre inkább vált szabadságharcossá, antikommunista forradalmárrá, aki minden szinten küzdött az elnyomó rendszerrel szemben.

Pláne, hogy más források a volt politikust és családját, sőt feleségét, Révai Verát (a rákosista Révay József unokája) is kifejezetten kommunista-pártinak jelölik.

Nem beszélve a közismerten kommunista, KGB-ügynöknek mondott Helmut Zilkkel köttetett legendás barátságáról. És persze itthon elég az MSZP-vel köttetett szoros együttműködésre gondolni, amibe szabad demokrataként a pártjával együtt önkéntesen belesétált. Innentől viszont megkérdőjeleződik az egész visszaemlékezés és mondanivaló.