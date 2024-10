Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

„Tisztelt Közlekedési Államtitkár úr!

Hónapok óta nem is hallottunk felőled, a MÁV eddigi legnagyobb válságát mély hallgatással töltötted egész nyáron. Talán már el is felejtette a közvélemény, hogy Lázár Jánosnak van közlekedési államtitkára. Elég nehéz munka lehet, úgy tűnik annyiból áll, hogy téged dobnak be, amikor a főnököd már teljesen lejáratta magát.

Ha jól értem, ismét szabotázzsal vádoljátok a MÁV vezetőit, nem először. »A jegyszedőnek az anyja egy malomtulajdonos kulák szeretője volt. Bevallotta.« Ezt már jól ismerjük, kedves Államtitkár úr.

Amikor legutóbb szabotázzsal vádoltátok meg a vasút vezetőit tavaly nyáron, Lázár minisztert a Rákosi-korszak hírhedt közlekedési miniszteréhez, Gerő Ernőhöz hasonlítottam, de úgy látom, ez inkább inspirálóan hatott a »szaktárcára«, és tényleg az ötvenes évek stílusában folytatjátok. A MÁV-HÉV Zrt. október elején hivatalos levelet küldött a BKK-nak, hogy a járatokat ritkítani szeretné.

A teljes levél elérhető a Budapest Portálon.

Mindenkinek, aki kicsit is rálát a MÁV működésére, teljesen világos, hogy mi történt itt. Lázár miniszter kézivezérlése és a kiváló megyebérletek nyomán bezuhant bevételek miatt elmaradtak a fővizsgák, összeomlott az alkatrészellátás, lecsökkent az üzemképes járművek száma, és aztán megírtátok ezt a levelet, hogy akkor jön a járatritkítás.

Az, ha ebből a közvélemény nyomásának hatására visszajöttök, örvendetes. A HÉV-ek cseréjét és a pályák felújítását is elindíthatnátok végre, amit két éve húzott ki és állított le Lázár miniszter. Ha az a tervetek, hogy hivatalosan visszaléptek a járatritkítástól, elaltatjátok a közvéleményt, aztán majd »üzemzavar« címén mégis megvalósítjátok, szeretném előre jelezni: a budapestiek figyelni fognak, figyelni fogunk, ez a trükk nem fog működni.

Karácsony főpolgármester is megszólalt az ügyben amúgy, róla valahogy ismét megfeledkeztél. Ekkora már a barátság?

További sikeres államtitkári munkát!

Ui.: El is felejtettem: ez a nyilatkozat két napja az általatok most, pár héttel ezelőtt kinevezett MÁV-vezérigazgatótól származik. Ő is szabotőr? Vagy már azt se tudjátok, épp mit hazudtok?”