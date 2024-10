Amit szabad Jupiternek: Scholz arra készül Putyinnal, amiért Orbánt kiátkozták az Európai Parlamentben

Nyitókép: MTI/EPA/Clemens Bilan

Tárgyalási hajlandóságát fejezte ki Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az „igazságos ukrajnai békéről” Olaf Scholz a közelgő brüsszeli EU-csúcs alkalmából a Bundestagban tett nyilatkozatában, valamint Németország teljes szolidaritásáról és a fegyverszállítások folytatásáról biztosította Izraelt – adta közzé az MTI.

A német kancellár ugyanakkor veszélyesnek minősítette az Alternatíva Németországnak (AfD) és a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) nevű ellenzéki pártok „Németország több évtizedes politikai irányvonalával szembehelyezkedő kurzusát”.

Olaf Scholz kijelentette, hogy kész tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel az igazságos ukrajnai békéről.

Hangsúlyozta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is újabb békekonferenciát szorgalmaz, szintén az orosz elnök részvételével. „Ezért is helyes, hogy amikor megkérdezik, fogunk-e tárgyalni az orosz elnökkel is, azt mondjuk: igen, ez így van” - mondta Scholz.