„A jóllét és a megelégedettség érzése nem jön magától, meg kell keresni” – pszichiáter a Mandinernek

Visszaesett a befejezett öngyilkosságok száma, de van még mit tenni a prevenció területén

Felvetettük, hogy a magyarok sokszor megkapják, hogy borúlátók, és még mindig keringenek olyan statisztikák, melyek szerint idehaza magas a depressziósok aránya, és részben ebből fakadóan sok a befejezett öngyilkosság is. A szakember erre azt felelte, hogy a depressziósok száma idehaza nagyjából megegyezik azzal az aránnyal, amit a fejlett világ más országaiban is leírnak. Elhangzott, hogy az elmúlt évek tapasztalata azt mutatja, hogy

az említett régióban minden nyolcadik személy küzd élete során depresszióval.

Makkos Zoltán a befejezett öngyilkosságok statisztikája kapcsán pedig emlékeztetett, hogy Magyarországon a „csúcs” a ’80-as évek közepén volt, de a Covid előtti időszakra a korábbi 43-as szintről 17-es szintre csökkent ez az arány, amely jelentős csökkenésnek számít európai világviszonylatban is. „Ehhez az eredményhez az is hozzájárult, hogy

a fiatalabb korosztály tagjai a mentális szinten is egészségtudatosabbak.

Illetve mutatja ez a szám azt is, hogy a lelki elsősegély szolgálatok is jól dolgoznak, hatékonyan tudják kezelni telefonon keresztül is a mentális krízis helyzeteket is. De jócskán van még mit tenni ezen a területen”.