Vezető cseh lap szerint Orbán dicsekszik, hogy igaza volt – és tényleg!

A tárgyalásokhoz közel álló források szerint sokkal fontosabb, hogy a huszonhetek többsége

megváltoztatta a hozzáállását.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök mosolyoghatott, és nem felejtette el dicsérni magát kollégái előtt.

Azt mondta, hogy az uniós vezetők által most javasolt eljárásokat ő maga javasolta egy évtizeddel ezelőtt, a migrációs válság első hullámának csúcspontján.

Meg kell jegyezni, hogy ebben a tekintetben igaza van.

– vallja be kelletlenül a szerző, majd hozzá teszi, hogy a cseh állásont is az, hogy szorosabb együttműködésre van szükség azokkal az országokkal is, amelyekből a migránsok érkeznek Európába.