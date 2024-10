100. születésnapját ünnepli a filmklasszikus, de két másik filmcsoda is betölti a 30-at

Nem csak egy vicc, filmklasszikus

A navigátor egyik érdekessége, hogy csak részben burleszk és vígjáték, részben pedig dráma, sőt igazából kémfilm is, köszönhetően a koncepciónak, miszerint a páros az ügynökök hadakozása miatt köt ki a nyílt vízen. A zene nagyon hangsúlyos és mind a mai napig működik hangulatfokozó hatása, miközben az egy óra alatt tényleg számtalan kaland szemtanúi lehetünk.

Ettől is olyan izgalmas az 1924-es film, ami maníros és modoros stílusa ellenére a mai napig megállja a helyét – már ha valaki szereti a régi filmklasszikusokat és a némafilmeket.

Kép A navigátor forgatásáról (Hulton Archive/Getty Images)

Mert természetesen ezek minden jellemzője feltűnik, így a túlzott gesztikulálás és mimika is, azonban ezt egyáltalán nem tartanám negatívumnak. A fedélzeten szaladgálós, ajtós és konyhai jelenetek kifejezetten humorosak, ráadásul még némi harcra is sor kerül, számos statiszta bevonásával, ami a műfajban egészen egyedivé teszi az élményt. Ha nem is ez Keaton legjobbja, azt a forgatási nehézségek ellenére (többek között a büdzsé is elfogyott) így is érezni, hogy szívből jövő moziról van szó.