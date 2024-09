Szentkirályi: országos jelentősége is lehet a terézvárosi döntésnek (VIDEÓ)

2024. szeptember 14. 17:28

A Fidesz fővárosi frakcióvezetője elmondta, hogy bármilyen döntést is hoznak az emberek, javasolni fogja a kormánynak, hogy hozzon Budapesten is, akár országosan is ennek megfelelő szabályozást.

Nyitókép: Szentkirály Alexandra a terézvárosi lakossági szavazásról posztolt a közösségi oldalán. Mint ismert: a terézvárosi önkormányzat szavazást kezdeményezett a rövid távú lakáskiadások korlátozása vagy esetleges kitiltása miatt a kerületben. A lakos – szeptember 2. és 16. között – arról dönthetnek, hogy az Airbnb típusú lakáskiadás korlátozásra, esetleg teljesen felszámolásra kerüljön a kerületből. A Facebookra felrakott videójában a Fidesz fővárosi frakcióvezetője elmondta: Bármilyen döntést is hoznak az emberek javasolni fogom a kormánynak, hogy hozzon Budapesten is, akár országosan is ennek megfelelő szabályozást. Szentkirályi Alexandra éppen ezért figyelemmel fogja követni a szavazást, és úgy gondolja, hogy neki, mint politikusnak az a feladata, hogy az emberek véleményét képviselje. A fővárosi Fidesz vezetője szerint a lakosság döntése nagyban befolyásolhatja Budapest jövőjét, hisz, ha nem is precedens, de mindenképpen mintateremtő elvként fog szolgálni a szavazás eredménye. ***

