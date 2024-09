Pintér Sándor az árvízről: Rekordközeli lesz a vízszint, de felkészültünk

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Hétfőn délelőtt tartott sajtótájékoztatót az árvízhelyzetről Pintér Sándor, a belügyminiszter tájékoztatása szerint a felkészültségi szint elérte a 100 százalékot, a honvédség, a rendőrség és az Országos Mentőszolgálat is részt vesz a munkában, miközben Orbán Viktor elrendelt egy operatív törzsnek a felállítását.

A tárcavezető kijelentette, a Boris névre keresztelt ciklon komoly problémát jelent Európában, leginkább Ausztriában és az árhullám hamarosan Magyarországra is megérkezik, mint mondta, elsősorban a Duna-menti és a folyó vízgyűjtőjéhez tartozó területek érintettek.

A helyzet kezelésére létrejövő operatív törzs szakmai hátterét a vízügyi főigazgatóság adja, de jelen lesz benne a katasztrófavédelem, továbbá a hivatásos állomány is. Ott lesz a honvédség is, akik birtokában vannak a megfelelő technikai eszközöknek, szükség esetén a helikoptereket is bevetik, mint Pintér Sándor említette, a büntetés-végrehajtást is bevethetik a védelembe.

Az egészségügynek is talpon kell lennie”

– jelentette ki a belügyminiszter, aki szerint az Országos Mentőszolgálat kiemelt szolgálatot biztosít, így lehetőséget teremtve, hogy a sérülteket a leghamarabb kórházba szállítsák. A kórházakról kiemelte, megfelelő kapacitással állnak rendelkezésre. Pintér Sándor kijelentette, szívesen fogadnak önkénteseket, az interneten tudatják majd, hol és hány emberre van szükség.

A felkészültségünk elérte a 100 százalékot”

– nyomatékosította a tárcavezető, akinek tájékoztatása szerint lemondta külföldi útjait, mert a Belügyminisztérium kapta a feladatot a munka irányítására és amíg helyzet van, Magyarországon marad. Mint kijelentette, könnyíti a mostani helyzetet, hogy a 2013-as árvíz tapasztalatai már a birtokunkban vannak.

Pintér Sándor az éjjel megérkezett adatok alapján úgy fogalmazott, hogy mindig a hajnali órákban összesítik az eredményeket, ezek alapján jelölik ki a nap feladatát. Minden reggel Rétvári Bence tart 9 órától egy sajtótájékoztatót, ahol a legfrissebb adatokat és fejleményeket közlik. A belügyminiszter elmondta, az előkészületeknek köszönhetően a Dunát és mellékfolyóit a medrében tudják tartani, ha ez nem lehetséges, akkor ideiglenes tárolókat fognak bevetni.

Pintér Sándor megkérte az önkormányzatokat, állítsanak fel védelmi bizottságokat, ezeknek biztosítani fogják a szükségleteiket, ezt azonban jelezzék időben.

A vízügyi főigazgatóság vezetője arról beszélt, hogy Lajtán rekordmagas lehet az árhullám, így Mosonmagyaróvárnál megnyitottak egy szükségtározót, Láng István kiemelte, a Szigetköznél is közel lesz a legmagasabb vízállás az eddigi rekordhoz. Mint mondta, a Szigetköznél szerdán, Komáromnál csütörtökön, Budapesten hétvégén várható a tetőzés. Úgy számolnak, hogy 30-40 centivel maradunk el Budapesten a 2013-as szinttől.