Az árvízveszély fokozódik: rengeteg eső érkezik

A HungaroMet jelentése szerint hétfőn továbbra is borongós időjárásra számíthatunk országszerte, több helyen jelentős mennyiségű eső várható. A legnagyobb csapadékmennyiség a délnyugati és a Dunántúl középső részein eshet, ahol helyenként 20 milliméternél is több eső hullhat. Ez komoly kihívást jelenthet az árvíz elleni védekezésben is.

A legmagasabb nappali hőmérséklet 11 és 18 fok között alakul.

Kiadták a vészjelzést

A HungaroMet veszélyjelzést adott ki eső miatt: Baranya, Békés, Csongrád-Csanád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Somogy, Tolna és Veszprém vármegyékben citromsárga, elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Ezeken a területeken egy nap alatt akár 20 milliméternél is több eső eshet.

Az elkövetkező napokban továbbra is marad a csapadékos időjárás, azonban a hétvégére már napos idő és 25 fokos átlaghőmérséklet is várható.

Budapesten hétfőn harmadfokú árvízvédelmi készültséget léptetnek életbe az árvízveszély miatt, amely már több halálesetet is okozott a környező országokban. Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője elmondta, hogy a legfrissebb előrejelzések alapján hamarosan Magyarországra is jelentős víztömeg érkezik. A Duna felső szakaszán és a Lajtán első- és másodfokú árvízvédelmi készültséget rendeltek el, a legveszélyeztetettebb terület jelenleg Mosonmagyaróvár. A szakemberek folyamatosan figyelik a vízállásokat és az előrejelzéseket.

