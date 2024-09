Orbán Viktor: A magyar gazdaság egy növekedési időszak kapujában áll (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán

A tegnapi kormányinfó után Orbán Viktor is interjút adott a Kossuth Rádióban, hogy az új politikai szezon kezdetén beszámoljon az aktuális gazdasági és politikai helyzetről.

A kormányfő először a Kötcsén említett gazdasági semlegességről beszélt. Mint mondta, a semlegesség kifejezést elsősorban politikai és katonai értelemben használtuk eddig, de érdemes bevezetni a gazdaságban is.

A kormányfő szerint a múlt hét legérdekesebb gazdasági eseménye, hogy Mario Draghi európai jegybankelnök elkészített egy versenyképességi jelentést, amiből az derült ki, hogy nagy baj van az európai versenyképességgel.

„Ellép mellettünk az Egyesült Államok és Kína is” – vázolta a helyzetet a miniszterelnök, hozzátéve, hogy ebből a lényeg, hogy Kína is megelőz minket, mert ez azt jelzi, hogy 500 év után Nyugat-Európa elveszti vezető szerepét a világgazdaságban.

„A világrendszerváltás egy létező dolog Draghi szerint is” – mondta Orbán. Ebbe a versenybe be lehet nevezni, míg a másik lehetőség, hogy nem nevezünk be a versenybe, és lezárjuk a határokat, és blokkosodunk.

Magyarország érdekét a blokkosodás nem szolgálja, ez egy tragédia lenne – tette hozzá.

Orbán Viktor szerint egy blokkosodás esetén lehetőséget vesztünk, és lemaradunk. Nekünk versenyezni kell – szögezte le.

Orbán Viktor elmondta, hogy fenn kell tartanunk a kapcsolatainkat keletre és nyugatra is.

Az elmúlt 30 évben a semlegesség kimaradt a magyar beszédből, és Magyarország nem nézheti a gazdaságot a politika szemüvegén keresztül.

Szövetségeseket kell gyűjteni a hasonló gondolkodású országok között. Például Spanyolország kormányfője is Kínában járt, ahol arról beszélt, hogy a védővámok elhibázott lépések – tette hozzá. Az autógyártók – amelyek vezetőivel az elmúlt hónapban tárgyalt a miniszterelnök – is arról beszéltek, hogy ők is ellenzik a védővámokat.

A kormányfő arról is beszélt, hogy hazánkat pár napja elítélték azért, mert az embereket árstoppal védték a multikkal szemben. Orbán Viktor közölte, élénk eszmecsere zajlik a gazdaság lehetőségeiről itthon.

Ha a tényeket nézzük, akkor a gazdaság egy nehéz időszakon túl van, és egy fellendülés kapujában van.

A növekedés, az infláció, a beruházások esetében az uniós átlag közelében vagyunk. A fogyasztás esetén 4 százalékos bővülés látható – ismertette. A turizmus esetében rekordot döntenek a számok: soha ennyi magyar nem nyaralt külföldön, mint az idei nyáron, jelentette ki Orbán. A bizottság szerint a harmadik legnagyobb lehet a magyar növekedés 2025-ben az unióban, „ami nem rossz, de mi elsők szeretnénk lenni”.

„Egy dolog keresztül tudja húzni a számításokat: ez pedig a háború” – szögezte le a kormányfő.

Szerinte a világ normális gondolkodású része mindig békepárti volt. „Nekünk azt kellett elindítani a békemissziónkkal, hogy Európa is elkezdjen gondolkodni a békéről. Mindenkinek az az érdeke, hogy tűzszünet legyen és béketárgyalások. Ha nincs megoldás a harctéren, akkor tárgyalni kell a békéről” – tette hozzá. Ismertette, hogy változik a helyzet és a következő hetekben is várhatóak békemissziós kezdeményezések.