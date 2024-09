Orbán Balázs odaszúrt Magyar Péternek, miután a Tisza elnöke bejelentette: tüntetést szervez a közmédia elé

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is reagált arra, hogy Magyar Péter párttársa is elutasította a közmédia vitaműsorába való meghívást, illetve arra, hogy a Tisza Párt sajtóosztálya válaszában fenyegetést is küldött:

Nemsokára találkozunk a Kunigunda utcában. Vagy így, vagy úgy”

– fogalmaztak.

Azóta Magyar Péter azt is bejelentette Facebook-oldalán, hogy október 5-én várja szimpatizánsait egy demonstrációra az MTVA székháza elé.

Erre a kormányfő politikai tanácsadója azt írta közösségi oldalán, hogy

a hét vicce: Magyar Péter tüntetést szervez a közmédia elé”.

Orbán Balázs azzal folytatta, „biztos tiltakozni akar, hogy hogyan merték őfelségét meghívni vitázni egy műsorba”.

„Ami elől alig tudott bátor Sir Robin módjára elgaloppozott. Csúnya közmédia!” – zárta gondolatait a politikai igazgató, aki a Gyalog Galopp című klasszisból.

A vonatkozó videót alább tekintheti meg:

Már negyedik alkalommal utasítják vissza az MTVA megkeresését

Emlékezetes, azzal, hogy Gerzsenyi Gabriella, a Tisza Párt EP-képviselője sem ül le Dömötör Csabával vitázni az M1 és a hirado.hu vitaműsorában, a 48 percben már a negyedik alkalommal utasítják vissza a köztévé ajánlatát.

Történik mindez annak ellenére, hogy Magyar mióta kilépett a közélet színpadára, mindig azt szajkózta, vitázni szeretne, lehetőleg a közmédiában.