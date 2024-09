Magyar Péter után most egy párttársa menekült el egy nyilvános vita elől

Nyitókép forrása: Az EU Debates Youtube-oldala

A Tisza Párt negyedik alkalommal is visszautasította a közmédia 48 perc című műsorának meghívását – hangzott el az M1 aktuális csatorna keddi adásában. A tervek szerint Gerzsenyi Gabriella és Dömötör Csaba vitázott volna pártjaik álláspontjairól, Magyarország európai uniós képviseletét illetően – írta meg a Magyar Nemzet.

A vita egyik központi témája az lett volna, hogy a Tisza Párt EP-képviselője az Európai Parlamentben a multinacionális cégeket támogatta a rezsicsökkentés kapcsán, míg a Fidesz továbbra is kitartott a családokat segítő intézkedés mellett.

A tervezett vita azonban ezúttal sem valósulhatott meg, miután a Tisza Párt sajtóosztálya elutasította a közmédia felkérését, sőt, még egy fenyegető választ is intéztek a vitát szervező köztévének.

Nemsokára találkozunk a Kunigunda utcában. Vagy így, vagy úgy”

– fogalmaztak.

A közmédiában elhangzott, hogy „természetesen a továbbiakban is hívni és várni fogják a Tisza Párt képviselőit a műsorba, függetlenül attól, hogy folyamatosan gyalázzák a közmédiát és munkatársait.” A Magyar Nemzet korábban arról is beszámolt, hogy a Tisza Párt képviselőit az elmúlt időszakban többször is meghívást kaptak a köztévébe, de mindig elutasították a részvételt.

Elsőként Magyar Pétert, a Tisza Párt elnökét hívták meg, hogy a 48 perc című műsorban Orbán Balázzsal, a miniszterelnök politikai igazgatójával vitázzon. Magyar Péter azonban azzal az indokkal utasította vissza a meghívást, hogy az árvízi helyzettel foglalkozik.

A visszautasítás után Orbán Balázs élesen reagált, kijelentve:

hónapok óta nyomasztja Magyarország politika iránt érdeklődő közvéleményét azzal, hogy Önnel senki nem vitázik, és nem hívják a köztelevízióba. Ezek után pedig, amikor teret és felületet kapna, angolnákat meghazudtoló módon igyekszik kibújni a vita alól.

A közmédia új időpontot ajánlott a vitának, de Magyar Péter ezt is visszautasította. Miután már kétszer is elkerülte a vitát, Orbán Balázs újabb javaslatot tett neki: „A magyar uniós elnökség bemutatásán az Európai Parlamentben a tervek szerint én is ott leszek, illetve Ön is ott lesz mint képviselő. Pontosabban elvileg Önnek is ott kellene lennie” – írta. Hozzátette:

ha a televízió is beleegyezik, akkor remélem, hogy ez így Önnek is elfogadható lesz, és nem jön több angolnázás, vádaskodás, elsomfordálás.

***