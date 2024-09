Nem fogta vissza magát a volt főpolgármester, nekiment a „méregzöldeknek” (VIDEÓ)

Védmű-rendszer

Arra a kérdésre, hogy rossz döntésnek érzi-e, hogy nem épült meg a védmű a Csillaghegy területén, azt felelte, hogy a témában kommentelők „fantasztikus butaságokat írnak és beszélnek”.

Az utóbbi 35 évben, ami Budapesten árvízvédelmi fejlesztés és javítás történt, az kizárólag a mi időszakunkban történt”

– jegyezte meg Tarlós, hozzátéve, hogy neki mindig is vágya volt hogy a csillaghegyi területet is meg tudják védeni, és erre tervek is készültek.

A sötétzöldek és klímaforradalmárok azonban ezt gyakorlatilag ezt meghiúsították. Ez egy nagyon rossz döntés volt”

– tette hozzá.

Azt is elárulta, hogy noha 2016 óta megint beszédtéma a védmű megépítése, az elmúlt öt évben ennek érdekében egy kapavágás sem történt. A jelenlegi főpolgármester határozata szerint azonban ezt a Királyok útja – Nánási út nyomvonalon kell felépíteni.

„Ennek épeszű magyarázata nincsen, szerintem nem is merik elkezdeni. Sokszorosába is kerülne, illetve kíváncsi vagyok, ki fog egy olyan szerződést aláírni, amelyik a formálisan hullámtér, gyakorlatilag már rég nem hullámtér teljes kizárását eredményezi a védelemből” – fogalmazott.

Tarós szerint azonban nem csak ezek a terület veszélyeztetett,

hanem mára már Újpest és Észak-Angyalföld is, nem beszélve a belvárosi területekről: Batthyány-tér, Bem tér, ahol borzasztó állapotok vannak.

„Itt azért a védelemnek többre ki kellene terjednie” – szögezte le. Hozzátette: a jelenlegi vezetés hozzáállása végtelenül primitív. „Mégis hogy képzelte ezt a megjegyzést ez az ember?” – utalt Karácsony Gergely korábbi megjegyzésére, miszerint: „Fogadják el, hogy árvíz idején itt bizony a víz az úr.” Tarlós szerint egy ilyen megjegyzéssel az ember egy életre lejáratja magát, arról nem beszélve, hogy „szakmailag mekkora baromság”, valamint „a hülyeségen túl lelkiismeretlenséget is sugall”.