Na jó, valaki magyarázza már el ezt Magyar Péternek – mert még mindig látványosan nem érti

A jelenlegihez hasonló vagy annál is markánsabb külföldre menési elképzelések nagyrészt maradásban, illetve hazavándorlásban realizálódtak – annak rendje és módja szerint,

hiszen mégiscsak alapvető uniós szabadságjog beleszippantani más tagállamok levegőjébe,

és feltankolni tapasztalatokkal, valamint adott esetben pénzzel. Amelyik fiatalt nem hiszterizálják felelőtlen politikusok és véleményformálók azzal, hogy innen mindenki csak távozna (abba a nagy Kánaánba, ahol a fiatalok tömegesen szavaznak Orbán-szimpatizáns pártokra), az könnyedén kezelheti a lehetőséget egyfajta modern peregrinációként: váljék az ő és hazája egészségére.

Mindez pedig nyilván meg se valósulhatna, ha igaz lenne az a kérdés formájában megfogalmazott állítás, amely szerint „a magyar diákok eredményei évről évre romlanak a nemzetközi összehasonlításban” –

ha így volna, a külföldön tanulók sorra buknának kifelé a vizsgaidőszakokban.

Nem ez a helyzet: „nemzetközi összehasonlításban” ugyanis még a romlás se látszik. Isten ments, hogy egy fél pillanatra is védjem a gyatra szövegértési képességeket (még felnőtt értelmiségieknél is súlyos gondok akadnak, sajnos, lásd a kommentszekciókat), tényszerűen azonban az eredmények Európa-szerte hanyatlást mutatnak.

A legutóbbi PISA-felmérésben a magyar diákok matematikából az OECD-országok között a 28. helyen végeztek, korábban a harminchetediken. Természettudományból a 27. helyezést érték el, szemben a 2015-ös 35. hellyel. Szövegértésben a 40. helyezésről javítottak mostanra a 31. helyre – attól még az a 473 pont a 2012-es pontszámnál valóban rosszabb, a mezőny azonban még látványosabban csúszott visszafelé, „nemzetközi összehasonlításban” ezért még ez a nem túl fényes eredmény is előrelépést jelentett.

Tényleg művészet olyan problémafelvetéssel előállni az oktatással kapcsolatban, amely objektíve alaptalan és hamis; a TISZA-vezérnek azonban a jelek szerint ez is sikerült.

Pedig európai parlamenti képviselőként Brüsszelben akár azt is kikutathatná, vajon miért romlottak helyenként drasztikusan az európai PISA-pontszámok, míg az eleve éllovas ázsiaiak még javítottak is 2018-hoz képest, „nemzetközi összehasonlításban” és pontszámban egyaránt. Kitűnően demonstrálhatná egy ilyen kérdés, hogy az instant lájkvadász orbánozás mellett akár bonyolult és országhatárokon átívelő strukturális problémák megvilágítására is képes európai politikai erővel állunk-e szemben.

***