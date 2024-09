Menczer Tamás: Személyes feladatomnak is tekintem a fiatalok megszólítását (VIDEÓ)

Nyitókép: Menczer Tamás Facebook-oldala

Feladatot jelent a Fidesz számára, hogy a kormánypárt kevésbé népszerű a fiatalok körében, amennyiben valóban igaz – közölte Menczer Tamás a Facebook-oldalán megosztott videóban.

A kormánypártok kommunikációs igazgatója arra a kérdésre válaszolt, miben látja annak az okát, hogy a Fidesz kevésbé népszerű a fiatalok körében, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem ismer reprezentatív felméréseket azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz valóban kevésbé népszerű a fiatalok körében.

A politikus szerint a fiatalokban alapvetően van egy elzárkózás a politikától, de ő maga is személyes feladatának tekinti, hogy ezen változtasson.

Mint elmondta, negyvenévesen is meg tudja találni a hangot a fiatalabb generációval és még sokan mások is a politikai közösségéből. Felidézte, hogy a nyáron kirobbant óvszerbotrány és az iskolai okostelefon-kérdéskör kapcsán is nyitott volt a vitára. Sőt egy podcast indítását is fontolgatja, ahova fiatalokat hívna meg beszélgetésre.

Menczer Tamás megerősítette, hogy személyesen is dolgozik a fiatal hazafiak toborzásán, ahogyan azt Orbán Viktor a tusványosi beszédében is szükségesnek nevezte.

