Megtámadta Magyarországot a Spar: a cég arra kérte Von der Leyenéket, hogy lépjenek fel hazánk ellen

Az Index arról ír, hogy az osztrák áruházlánc a különadó miatt az Európai Bizottsághoz fordult, hogy marasztalja el Magyarországot kötelezettségszegési eljárás indításával. Hozzáteszik: magyar szakértők úgy vélik, a Spar nem kéne hogy ócskapiacnak nézze az országot.

A Spar elsődleges célja az lenne, hogy szűnjön meg a 4,5 százalékos különadó,

mert akkor új befektetéseket hajtana végre hazánkban. A különadón kívül pedig az árstop volt a cég számára visszafogó erő, mely miatt az országos bevétele mínuszban van.

Hozzáteszik: a vagyont a fentiek miatt kivonták az országból, és két részre bontották a magyar üzletágat, ezzel tízmillió eurót sikerült megspórolniuk. A különadó miatti panaszukat még a Financial Times is lehozta: az Európai Bizottsághoz fordultak, hogy indítson kötelezettségszegési eljárást Magyarország ellen, ugyanis az adó 90 millió pluszköltséget jelent a cégnek. Az európai testület azonban nem tett semmit, ugyanis a 2020-as Tesco-perhez hasonlóan itt is azt az álláspontot képviselték, hogy

a progresszív különadók nem jogellenesek.

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet szenior elemzője szerint

a magas árak és az elavult üzleti modell miatt veszteséges a Spar.

Bubenkó Csaba, az Egyenlő.hu szakszervezet vezetője szerint pedig „a magyar kiskereskedelem nem csak egy ócskapiac”. „Az olyan fellépés, amelyikben

lókupec módjára kicsapják az asztalra a befőttesgumival kötegelt húszezreseket,

mondván, hogy megveszlek kilóra, de csak súlyos feltételek árán, nem utal európai gentlemanhez illő befektetői magatartásra” – mondta.

Hangsúlyozta: „Annak idején adókedvezményekkel, munkahelyteremtési támogatásokkal indulhattak a nagy cégek, és láthatóan jól tejelt a magyar piac, hiszen a kifogásolt inflációletörő intézkedések és a különadó ellenére is még mindig fejik a tehenet”.

