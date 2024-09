Meglepő: árverésen tűntek fel Grétsy László személyes tárgyai

Nyitókép: Szétszóródhat Grétsy László tanár úr hagyatéka. Fotó: MTI/Cseke Csilla.

Meglepő tételeket talált a Mandiner egy magyar árverésen, amelynek tanulsága szerint szétaprózódni látszik az idén januárban, 91 éves korában elhunyt dr. Grétsy László hagyatéka. Grétsy hosszú évtizedeken keresztül őrködött a magyar nyelv védelmében,

tanácsai, intelmei pedig milliókhoz jutottak el, hiszen a Vágó Istvánnal közösen készített Álljunk meg egy szóra! című műsort sokan kedvelték.

Grétsy az egész életét arra tette fel, hogy felhívja a figyelmet a szép magyar beszédre, a világ pedig nem volt hálátlan vele szemben, hiszen Magyar Örökség-díjat, Prima Primissima-díjat és többek között Apáczai Csere János-díjat is kapott.

Grétsy László (balra) a Magyar Rádió stúdiójában. A kép 1975-ben készült. Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán

Ezek még nem tűntek fel az árveréses oldalon (talán nem is kerülnek oda…), ellenben a Duna Médiaszolgáltatótól 2020-ban kapott Tőkéczki László-díjja már kalapács alá került és el is adták. A tétel része volt az oklevélen kívül egy Apponyi mintás Herendi váza is, amelyet négy éve még boldogan, jóleső érzésekkel vett át Grétsy tanár úr. Most 28 ezer forintért vette meg valaki.