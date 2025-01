Saját weboldalt kapott születésnapjára a legendás magyar író

Fekete István apró gyermekként. Fotó: www.feketeistvan.hu



Fekete Magdolna, Fekete István irodalmi hagyatékának gondozója szerint az új oldal méltó emléket állít az írónak. „Fekete István olyan ember volt, aki az írás mellett az élet más területein is megvalósította önmagát. Úgy szoktam fogalmazni, Fekete István a magyar Hemingway, ám a hasonlat annyiban sántít, hogy az igazi Hemingway rakoncátlanabb alkat volt, Fekete pedig egy nagyon komoly morális iránytűvel rendelkező ember. Ez az iránytű pedig mindig északra mutatott és soha nem tért el tőle. A most indult emlékoldal ezt a Fekete Istvánt is megmutatja”– mondta a Mandinernek a hagyaték gondozója. Magdolna szerint Fekete munkásságának nagy értéke, hogy őt olvasva megértjük azt, amit sokszor elfelejtünk a hétköznapokban, hogy mi, emberek is csak a természet egyik szereplői vagyunk és nem főszereplők.

„Fekete István az idő és a természet összefüggéseiben olyan mélységekben gondolkozott, amit egy filozófus is megirigyelhetne. Egyszerre volt író, forgatókönyvíró, színdarabíró, kiváló gazdatiszt és jeles tankönyvek szerzője, a természettudományi megfigyelései pedig páratlanok”

– folytatja Magdolna, aki édesapjától vette át a hagyaték kezelését és azt is megfogalmazta, hogy miért: „Édesapámhoz hasonlóan számomra is misszió, hogy Fekete István a magyar irodalomban is az őt megillető helyen szerepeljen.”