Magyarok millióit érinti az októberben induló rendszer – ez mindent megváltoztat

Előny a határok eltűnése

Csató Gábor most elmondta, hogy Pest vármegye csatlakozása az új rendszerhez egyben előkészítése is volt a budapesti átállásnak, hiszen az ingázások miatt az agglomeráció és a főváros lényegében összenőtt.

Az új alapellátási ügyeleti rendszernek azonban éppen az az egyik előnye, hogy eltűnnek a megye-, kerület- és városhatárok:

amennyiben szükséges, a beteget arra az ellátóhelyre irányítják, amely hozzá a legközelebb van. Például, ha egy győri éppen Budapesten tartózkodik, és ügyeleti időben ellátásra szorul, akkor azt a fővárosban is megkaphatja. Vagyis nem a lakcímkártya alapján döntenek a betegek ellátásáról – hangsúlyozta az OMSZ főigazgatója.

Csató Gábor kérdésre válaszolva arról is beszélt, hogy

a 1830-as számon a legfrissebb vármegyei adatok alapján az átlagos várakozás 49,68 másodperc.

„A Pest vármegyei átállás után volt egy terheléses hívásidőszak, amikor nagyon rövid idő alatt nagyon sok hívás érkezett be, de az irányítószám megadása előtt bontották a vonalat. Fel vagyunk készülve hasonlóra most is, a budapesti átállás miatt bővítettük a kapacitásainkat. Természetesen mindenkinek segítünk, de ezúton is azt kérjük, hogy csak akkor hívják a 1830-as számot, ha valóban ügyeleti panaszuk van. Ha csak azért hívnak minket, hogy kipróbálják, működik-e a szám, akkor azzal másokat akadályoznak” – magyarázta.