Magyar Péter rajongói számára nem ajánlott: íme tíz saját kijelentése, amivel szembement a Tisza Párt elnöke

Nyitóképen: Magyar Péter a villamosmegállóban, miután kidobták a botrányos buliból. Fotó: Képernyőkép

Mint a Mandiner olvasói emlékezhetnek: bő fél évvel ezelőtt, február közepén, a Partizánnak adott interjúval kezdődött Magyar Péter politikai pályafutása, amely azóta is hemzseg az ellentmondásos nyilatkozatoktól. Összegyűjtöttük a politikus legnagyobb önellentmondásait.

1. „Még viccnek is rossz”

Magyar Péter színre lépésének első állomása az emlékezetes februári interjú volt, a kegyelmi ügy lezárulta, Novák Katalin köztársasági elnök és Magyar volt felesége, Varga Judit fideszes parlamenti képviselő, egykori igazságügyi miniszter lemondása után. A beszélgetés egy pontján Gulyás Márton műsorvezető arról kérdezte,

tervezi-e a politikai szerepvállalást a jobboldallal, illetve a kormányzattal szembeforduló férfi. Magyar ekkor határozottan azt válaszolta: nem, sőt szerinte ez még viccnek is rossz.

Később, a 444.hu podcastjában márciusban azt mondta: „Tehát én továbbra is úgy tervezem, hogy a piacról fogok megélni, hogyha adott esetben már azt is mondtam egy hónapja, hogy minden további nélkül meg fogok tudni élni Magyarországon, a piacon. Hogyha ez nem fog működni, akkor nyilván külföldön fogom ezt megpróbálni, hiszen el kell tartanom a három gyerekemet.”

Majd határozottan kijelentette: nem készül arra, hogy akár három hónap múlva, akár fél év múlva bármilyen fizetett politikai státusa lenne, mert nem ebből kíván megélni. Nem sokkal ezután, a március 15-i tüntetést követően mégis bejelentette, hogy mozgalmat, majd pártot alapít és elindul a június 9-i választásokon.

2. Mélyen konzervatív, jobboldali vagy liberális?

Szintén a Partizánnak adott interjúban hangzott el többször is Magyar Péter szájából a kijelentés, hogy ő egy ízig-vérig jobboldali gondolkodású ember, aki mindig is a nemzeti oldalon állt. Kifejtette: a felmenői és a családi háttere is mélyen jobboldali beágyazottságú voltak, s ez soha nem is fog megváltozni.

Magyar Péter az interjú után pár héttel már a liberális elit fellegvárának számító Spinoza-házban Rangos Katalinnak adott interjút. Magyar tisztában volt vele, hogy a beszélgetést egy nem jobboldali közönség előtt veszik fel. Az interjú elején ezért gyorsan leszögezte, bár tudja, hogy forognak a kamerák és erről nem is a legszerencsésebb beszélnie, de

ő egy liberális ember, akinek tinédzser korában Demszky Gábor posztere lógott a falán.

3. Soros-szál

Hiába tagadja következetesen Magyar Péter a külföldi támogatást, politikai aktivitását a kezdetektől fogva segítik a Soros-hálózat sajtótermékei és egyéb szereplői. Árulkodó körülmény, hogy Magyarék EP-listáján hemzsegtek a Soros György által támogatott szervezetekhez köthető jelöltek. Ilyen kapásból a lista második helyén indult és mandátumot szerzett Dávid Dóra nemzetközi jogász, aki önéletrajza szerint 2005 óta nem élt Magyarországon. A Facebookot és az Instagramot működtető Meta jogtanácsosaként dolgozik Londonban. Még 2014-ben az Advocates for International Development nevű szervezetnél volt gyakornok, e csoport egyik partnere jelenleg a Jenner&Block, David Pressma, amerikai nagykövet ügyvédi irodája, 2014-ben pedig

a Soros-féle Open Society Initiative, valamint a szintén a milliárdos spekuláns által pénzelt Amnesty International volt a partnerük.

A Soros-hálózathoz köthető másik jelölt Weisz Viktor, aki 2016 és 2018 között, tehát a migrációs válság tetőpontján a Soros által támogatott Artemisszió Alapítvány „menekültmentora” volt. Bujdosó Anna Andrea pedig mentor volt az Egyenlítő Alapítványnál, amely egy, a női jogokért olykor szélsőségesen harcoló Soros-szervezet.