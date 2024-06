Újabb szekta alakult? – Magyar hívei nem győzik mentegetni a begőzölt politikust

Az adás után Magyar hívei elárasztották a kommentszekciókat, teljes mellszélességgel mentegetik, az esetről elsőként beszámoló Mandiner reakcióideje miatt pedig voltak, akik összeesküvést sejtettek. Pártszimpatizánsai Rónai Egon stílusát, hangnemét is kifogásolják, valamint provokációnak minősítik, hogy mappával fogadta Magyart gratuláció helyett...

„Sajnos néha olyan érzésem van, mintha egy újabb szekta alakulna! Minden zsigerem kívánja a változást, és teljes erőmmel, tudásommal harcolnék érte! Itt viszont napok óta azzal szembesülök, hogy sokan úgy viselkednek, mintha egy szektában lennének!” – fogalmazott a kommentelő, majd hozzátette:

Ez sajnos hatalmas hiba volt! Kisétált, mint egy kisgyerek, akinek elvették a játékát, ezért bedurcizott, és azzal akar büntetni, hogy otthagy! ... Ez sajnos most inkább tűnt arrogáns, egoista, öntelt húzásnak, mint okos, higgadt, a változást elhozni képes személynek!”

– fogalmazott a hozzászóló.

A csatorna YouTube-oldalán a hívei gőzerővel mentegetik a politikust. Íme, néhány vélemény – a teljesség igénye nélkül:

„Azért élő műsorban, választási siker után, azzal kezdeni, hogy egy piros mappát átadni, hogy ki mit gyűjtött ki és kinek miben van igaza, ez közröhej... Semmi köze a műsorhoz, ezt a műsor előtt vagy után lehet rendezni a kulisszák mögött, korrekt módon, mert így ez nettó nyilvános provokáció!”

„Azért az ATV helyében nem lennék erre annyira büszke. Ha egy riportalany bemegy, akkor az nem kukoricán térdeplésre megy be és még 1 percig elég jól tűrte is és azt hiszem, hogy még normálisan is reagált. Az az arrogancia meg, hogy abba is hagyhatjuk, meg kutyakomédia már szerintem sok volt kicsit.”