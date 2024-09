Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

„Eddig nagyjából annyit tudunk, ki lenne a miniszterelnökük, de az is kétséges, vajon visszaadja-e akkor az EP-mandátumát? Vagy azzal párhuzamosan vezeti Magyarországot, esetleg mégis beül közben a fővárosi közgyűlésbe, és talán elvállal egy szerepet a Mi kis falunkban vagy a Dancing with the Starsban? Ambicionálja-e, hogy balhátvéd legyen a fociválogatottban, vagy esetleg műsorvezetőnek készül az ATV-be?

Lássuk be, ennél a királyság azért lényegesen jobb. Ott legalább örökletesen, hosszas felkészülés után lép trónra az illető. Charlesról, amióta élek, tudtuk, hogy III. Károly lesz belőle, úgy is figyeltük minden lépését, de vajon Magyar Péterről ki hallott egy évvel ezelőtt? Az eddigi baloldali összefogások is bizonyos értelemben kiszámíthatóbbak voltak: még ha nem is ígérhettek mást, mint totális káoszt, az legalább ismerős volt.

Fletó megmondta, hogy hazudik reggel, délben meg este, és rendszeresen bérmálkozik. Tudtunk hozzá kötni valamit. A Momentum is deklarálta, hogy nem akar olimpiát, igyekeznek visszatartani az uniós forrásokat, napelemes atomerőműveket építenek és lemossák a villanyrollert.

Magyarhoz azonban sokáig kizárólag egyetlen attribútumot lehetett kapcsolni: ő volt Varga Judit férje. Ez kiegészült azzal, hogy ő az a csodabogár, aki odahaza titokban felvette a felesége szavait, és ezeket később felhasználta. Ez persze nem csekélység; olyan ősbűn, mint Gyurcsánynál a kettős állampolgárság elleni kampány, Őszöd és 2006 ősze. (Jé, neki három is van; ennyivel nagyobb kaliber.)

Ez viszont, úgy fest, még a felszínen nagyon magabiztos politikust is nyomaszthatja, mert egy feltöltött kis videójában csúnyán elszólta magát. »A III/III-as ügynökök voltak azok, akik besúgók voltak a belső elhárításnál, lehallgattak családokat, akár férj a feleséget…«”

***