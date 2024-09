Hernádi Zsolt azután, hogy Ukrajna is jóváhagyta a szankciós kiskaput: a magyar és a szlovák politika kiváló munkát végzett

A horvát kapcsolatról is beszélt, azt mondta, a kapacitással kapcsolatban sok a bizonytalanság, mert bár a déli szomszéd állítja, el tudja látni technikailag Magyarországot és Szlovákiát is, ezt a kapacitást még soha nem próbálták ki a horvátok, az ígért kapacitásbővítő beruházást pedig nem valósították meg.

„Pár órás tesztek eredményeit szorozzák fel és abból feltételezik az egész éves teljesítményt” – említette. „Egész más feladat elkészíteni egy rántottát négy tojásból hétvégén a családnak, vagy rántottát készíteni egy hadseregnek az év minden napján” – hozta fel példaként.

A Barátság vezetékkel tehát hosszú távon számolnak, hiányától viszont nem is Magyarország, hanem Csehország szenvedne elsősorban, amely a diverzifikációval 10 év hátrányban van, most az olasz vonalra „álltak rá”, ráadásul kulcsvállalata nincs is nemzeti kézben, a lengyelek irányítanak ott.

***