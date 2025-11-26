Ft
11. 26.
szerda
Tüttő Kata Budapest Karácsony Gergely

Erkölcsi győztes van, főpolgármester-helyettes továbbra sincs

2025. november 26. 11:56

Köszönöm Tüttő Katának hogy fizetés nélkül, a parlamenti választások lezárultáig vállalta a helyettesi jelölést.

2025. november 26. 11:56
Karácsony Gergely
Karácsony Gergely
Facebook

„Erkölcsi győztes van, főpolgármester-helyettes továbbra sincs. 

Köszönöm Tüttő Katának, aki miközben betölti az Európai Unió önkormányzati szervezetének elnöki tisztét, megtette azt a gesztust Budapestnek, hogy fizetés nélkül, a parlamenti választások lezárultáig vállalta a helyettesi jelölést, hozzájárulva ezzel a törvényes működés helyreállításához.

Kata az egyetlen ember ma a közgyűlésben, aki a helyettesi tisztséghez szükséges összes feltételnek, a törvényi kritériumoknak, az alkalmasságnak és a bizalomnak is megfelel. Tudom, hogy ahogyan eddig, ezután is Budapestért fog dolgozni, itthon is és európai tisztségében is. 

Teljesítettem törvényben előírt kötelességemet és tettem egy kísérletet, hogy az egók harca helyett a józan belátás legyen úrrá a közgyűlési többségen. De újra csak minősítgetésekre, jelzőtobzódásra futotta azoknak, akik a pártpolitika visszaszorításának ígéretével érkeztek a közgyűlésbe.

A következő ilyen kísérletet majd a választások után teszem, hátha majd akkor az egók helyett újra Budapest érdeke lesz az elsődleges. Kivárom, és addig is dolgozunk tovább a városért.”

Nyitókép: Kocsis Zoltán / MTI

***

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

