Kata az egyetlen ember ma a közgyűlésben, aki a helyettesi tisztséghez szükséges összes feltételnek, a törvényi kritériumoknak, az alkalmasságnak és a bizalomnak is megfelel. Tudom, hogy ahogyan eddig, ezután is Budapestért fog dolgozni, itthon is és európai tisztségében is.

Teljesítettem törvényben előírt kötelességemet és tettem egy kísérletet, hogy az egók harca helyett a józan belátás legyen úrrá a közgyűlési többségen. De újra csak minősítgetésekre, jelzőtobzódásra futotta azoknak, akik a pártpolitika visszaszorításának ígéretével érkeztek a közgyűlésbe.

A következő ilyen kísérletet majd a választások után teszem, hátha majd akkor az egók helyett újra Budapest érdeke lesz az elsődleges. Kivárom, és addig is dolgozunk tovább a városért.”