„És miért maradt a politizálás mellett?

Mert 2026-ig szól a mandátumom. Ha az újságok és a közéleti szereplők csinálhatnak politikát, akkor most már azok is értelmezhetik a közéletet, akik politikát csinálhatnak. Az országgyűlési képviselő és költészet együtt pedig mély magyar hagyományra tekint vissza. Nem akarom magam az elődökhöz hasonlítani, csak mondom, nem én lennék az első, aki a kettőt ötvözi.

De ön szerint a magyar közéletnek és benne az LMP-nek jó, hogy Ungár Péter politikusként tevékenykedik?

Ezt nem nekem kell eldöntenem.

Úgy tűnik, a választók eldöntötték, hiszen 0,87 százalékot értek el az EP-választáson.

A választók kétségtelenül azt mondták, hogy frontpolitikusként nem vagyok egy nagyon meggyőző figura. Bár hozzátenném, hogy szerintem nem feltétlenül ez volt csak a gond. Én például Róna Péterrel nagyon sok mindenben vitatkozom, de szerintem ő sem csak egy százalékot érdemel, mint amennyit elért a Jobbik. Az történt, hogy belpolitikai tétet adtak a választók ennek a választásnak, és hoztak egy erős döntést.

Akkor itt idézném Keresztes László Lórántot, a nemrég kilépett egykori párttársát, aki szerint a »választók megüzenték, hogy szerintük nincs szükség a pártra, kimondhatjuk, hogy az LMP térdre rogyott«.

Én mindig nagyon nagy érdeklődéssel olvasom a Lóri álláspontját.

De nincs igaza? Nincs térdre rogyva az LMP?

Nagyon súlyos válságos helyzetben van, de zárójelben mondom, hogy már 2018 óta. De én ezt nem innen fogom meg. Lesz olyan időszaka a magyar politikának, amikor már ilyen nevű párt nem lesz. De nem az a lényeges, hogy ez van-e vagy nincs. A valódi kérdés az, hogy azokból a dolgokból, amiért én 2009-10-ben elkezdtem politikával foglalkozni, mit tartok ma is érvényesnek.

Például mit?

Nagy jelentősége van annak az értékszintézis állításnak, amivel az LMP létrejött: meg kell haladni a politikai lövészárkokat, próbáljunk meg az ügyekről önmagukról beszélni. Aztán persze ehelyett volt, hogy én is sok emberről mondtam sok rosszat, tehát önkritikus is vagyok. Viszont azt gondolom, hogy egy ilyen hangra nagyobb szükség van, mint bármikor korábban, akkor is, ha négyen szavaznak már csak erre. Akkor is meg kell jeleníteni, ha senkit nem érdekel.”