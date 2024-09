„Fogadják el, hogy árvíz idején itt bizony a víz az úr” – így hagyják cserben Karácsonyék a Római-part lakóit

Az önkormányzat segítsége: némi homok és zsákok

Az Index stábja kilátogatott a Római-partra, melynek említett területén mintegy kétezer ember lakik állandó bejelentett lakcímmel. Ők azonban azzal, hogy üdülőbe jelentkeztek be, számos – a főváros többi lakójának járó – szolgáltatásról lemondtak. Elsősorban arról, hogy a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozó árvízi védelemben részesülhessenek. Ennek napokon belül azonban olyan folyományai is lesznek, hogy elzárják a területen vizet, a gázt, végül az elektromos szolgáltatást is megszüntetik – ismertette a portál.

A lap hozzátette azt is, hogy Karácsony Gergely főpolgármester megkeresésükre azt válaszolta,

az ártérben a helyi önkormányzat segíti az ingatlantulajdonosok védekezését.

Azonban mint ismert, a III. kerület polgármestere pillanatnyilag akadályoztatva van a védekezési munka helyi irányításában, mivel korrupció alapos gyanúja miatt előzetes letartóztatásban ül.

Az Indexnek egy helyi, ingatlanát féltő lakos azt is megmutatta, hogy mit jelent az önkormányzat segítsége: a kerületi lakcímkártya felmutatásával 100 zsák homokot és zsákot kapott egy elosztási ponton, melynek az elszállításáról magának kellett gondoskodnia.