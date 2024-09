Ezért lehet nyerő lap a gazdasági semlegesség Orbán Viktor szerint

Orbán Viktor szerint egyik sem megoldás. A megoldás a gazdasági semlegesség, amely a kétpólusú világban (melyek mozgatórugója az Egyesült Államok és Kína) is működőképes. „Mi döntjük el, hogy kivel üzletelünk” – fogalmazott Orbán Viktor, aki szerint

a gazdasági versenyképességet semmi sem írhatja felül.

Úgy látja, a finanszírozásban is a semlegesség az út, nem csak a nyugati hitelpiacokról kell forrásokat bevonni, hanem a japán, kínai és arab piacokról is. A magyarországi külföldi beruházásoknál is a gazdasági semlegességet tartja üdvözítőnek, ahogy Orbán Viktor fogalmazott: „annak adunk el, aki megveszi.”