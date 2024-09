Budapest védekezik: a Margit-szigetet is elérte az áradás (FOTÓK)

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Budapestet is elérte az árvíz, szerda reggelre a rakpartokat elöntötte a Duna. A Hajógyári-szigetet már lezárták a katasztrófavédelem munkatársai, és a Margit-sziget nagy részére is már csak a védekezésben részt vevők léphetnek be.

Futók helyett most homokzsákokkal van tele a Margit-szigeti futókör. Víz alatt a Moszkva-sétány

– írja az Időkép a Facebook-oldalán.

A poszt alatt több félelmetes fotót is megosztottak.

***