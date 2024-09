A szocialistákra már rászámoltak, de a kongresszusuktól azt remélik, elkerülhetik a kiütést

A Szombathelyt sikeresen irányító, a június 9-i választást fölényesen megnyerő Nemény András akár az is lehetne – két éve még a társelnöki posztra is felmerült a neve –, de nem vállalt és azóta sem vállal országos szerepet. A DK is megpróbálta magához édesgetni, de lepattintotta Gyurcsányékat. Többször felvetődött, hogy ő is elhagyja az MSZP-t, ezért megkérdeztük tőle, hogy most is vannak-e ilyen tervei, de nem válaszolt a megkeresésünkre.

S bár Komjáthi a Mandinernek azt is nyilatkozta, nem keresik azt az embert, aki utolsóként lekapcsolja a székházukban a villanyt – mellesleg az MSZP a nyáron adta el a Villányi úton lévő ikonikus ingatlanát, a befolyó pénzt pedig a szociáldemokrácia terjesztésére költik, ami önmagában is elég komikus –, az azonban könnyen elképzelhető, hogy arra már nem kell ember, aki a következő kongresszusukon, mondjuk két év múlva, felkapcsolja.

