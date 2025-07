„Három napon át több helyszínen, változatos programokkal várjuk az érdeklődőket – koncertek, közéleti beszélgetések, sport- és családi programok színesítik az idei fesztivált. Találkozzunk ma a MOL Nagyszínpadnál, ahol:

A liberalizmuson túl – A politika visszavétele a nemzeti érdek szolgálatában című panelbeszélgetésen várjuk az érdeklődőket.

A Nyugat politikai felfordulása és kulturális széttöredezettsége mély bizonytalanságot szül. Megkérdőjeleződnek a demokráciáról, a nemzeti identitásról és a hagyományok szerepéről szóló, régóta fennálló feltevések.

Vajon a nemzetek képesek-e újra önbizalomra találni, és megőrizni a kultúrájukat, szuverenitásukat és értékeiket? Mi lehet ebben a hit, az oktatás és a hagyományok szerepe? És kialakulhat-e egy új politikai és kulturális konszenzus a most tapasztalt zűrzavarból? Többek között ezekről beszélgetünk majd Patrick Deneennel, a University of Notre Dame professzorával és James Orr-ral, a University of Cambridge docensével.”

Nyitókép: Facebook