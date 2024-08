Európa saját nyakára teszi a hurkot – figyelmeztet Nógrádi György

Nyitókép: Mandiner/Földházi Árpád

Ahogy az a Hit Rádió műsorában is kiderült, nemcsak az éppen zavargásoktól hangos Nagy-Britannia, hanem Franciaország vagy akár Svédország is állhatna a történet középpontjában, hiszen mindenhol a közbiztonság hiánya az, ami berobbantja az elégedetlenkedést. Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő erre úgy felelt, hogy „ő bejön egy más kultúrkörből, ő nem hajlandó átvenni ezt a kultúrát.” Példákat is hozott: „mi az, hogy piros lámpa, nem mehetek át? Ott a túloldal, oda akarok menni.” Majd a nemi egyenlőség hiányára utalt: „mit jelent az, hogy szembejön egy lány? Nálam, az én országomban – Fekete-Afrika – egy nőnek nincs súlya. Az arab világban a nő másodrangú állampolgár.”

Tehát nem érti és nem is hajlandó ezeket elfogadni” – mondta a szakértő

Nógrádi azzal folytatta, „tessék megnézni azt, hogy Franciaország elővárosaiban nagyon sok helyen muzulmán többség van.” Mint kiemelte, nem csak ott: „tessék megnézni, hogy Németországban, Berlinben, Neuköllnben és a többi, muzulmán többség van.” De szerinte nem is kell ilyen messzire mennünk, mert „tessék megnézni, hogy Bécsben az általános iskolás gyerekeknél osztrák kisebbség van.” Véleménye szerint „rengeteg olyan jel azt mutatja, hogy Európa... elnézést, a hurkot a saját nyakára teszi, de ettől a helyzet nem változik meg.”