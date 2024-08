Több mint érdekes a helyzet: miközben mi megnyitunk egy sosemvolt ukrán iskolát, ők bezárják az őshonos magyarok iskoláit, betiltják a magyar nyelvet

Ez nagyon szép dolog, méltányos és emberi, hogy az otthonukból kiszakadó gyerekek anyanyelvükön tanulhassanak.

Kivételesen némi elismerés is érkezett ezért az érintettektől, de messze még a háború vége, amikor – ha nem vigyázunk – a szégyenpadra ülünk megint. Nagyon hasonló a helyzet például a második világháború alatt Balatonbogláron működő lengyel gimnáziummal, ami akkor Európa egyetlen lengyel tanrendű középiskolája volt.

A lengyelek végül hazamentek, ahogy valószínűleg az ukránok is hazatérnek majd (ha lesz még Ukrajna nevű entitás, ahová hazatérjenek),

de olyat is láttunk már, miként vették el az országunkat azok, akiket beengedtünk,

mint a törökök elől menekülő délszlávok vagy a jobb élet reményében Erdélybe beszivárgó oláh pásztorok leszármazottai. Vajon ha elég sok ukrán gyűlik össze mondjuk a keleti megyékben, nem jelentik-e be a szétbombázott országuk helyett igényüket erre a békésebb vidékre? Érdekes párhuzam az is, hogy miközben mi megnyitunk egy sosemvolt ukrán iskolát, ők közben bezárják az őshonos magyarok iskoláit, betiltják a magyar nyelvet.

A hála, tudjuk, nem politikai kategória.

A németek is roppant gyorsan elfelejtették nemcsak a Balaton-parti Ossi-Wessi rokontalálkozókat, hanem a berlini falból kivert első téglákat is. A lengyelek hálája sem ért túl sokat, amiért saját érdekeink elébe helyeztük az övékét. Bár kétségtelen, hogy 1945 után az ő szuverenitásuk is odalett (pedig eredetileg az angol-francia hadüzenet, s így a világháború kirobbanása éppen a lengyel függetlenség helyreállítására hivatkozva történt), most viszont nem képesek megérteni, hogy mi másképpen látjuk két másik ország konfliktusát, mint ők.

A segítség persze belülről fakad, és nem a haszonszerzés motiválja.

Ahogy 1989 decemberében az egész ország megmozdult, hogy a forradalmi(nak hitt) Románián segítsen, de még az indonéz szökőár áldozatainak is elképesztő összeget utalt át 2004-ben, úgy most sem kérdéses, hogy az emberség a magyar lélekben felülírja a taktikát. S látszólag ez rövid távon egyáltalán nem kifizetődő, mégis nagyobb a perspektívája egy erkölcsös, értékalapúan gondolkodó nemzetnek, mint a kizárólag a jó helyezkedéshez értőknek.