Lábjegyzet a szerb „oroszpártisághoz”

A nyájas olvasónak minden oka megvolt a múlt héten máshová figyelni – Tusványos utórezgéseire vagy hímnős olimpikonokra, még szerencsésebb esetben meg arra, hogy le ne csöppenjék a lángosról a tejföl –, ezért felelevenítem: az egész európai gazdaság, de kifejezetten a közép-európai autógyártó országok szempontjából kulcsfontosságú döntés született nemrég a szerb fővárosban.

Július 19-én Belgrádba látogatott Olaf Scholz német kancellár, aki – koalíciós partnere, a demokráciaexportőr Zöldek túszaként – oly mértékben kényes nemzetközi imázsára, hogy négyéves ciklusa alatt eleddig nemhogy az oroszpártinak elhordott Szerbiába, de még Magyarországra sem jutott el. Most viszont már ugrott is, mint a nyúl, egyetemben Maroš Šefčovič európai bizottsági alelnökkel és European Green Deal-felelőssel, no meg az európai autóipar krémjével, a Mercedes-Benz és a Stellantis vezérigazgatójával. Aleksandar Vučić szerb elnök ugyanis hajlandónak mutatkozott arra, hogy a 2022-ben belpolitikai okokból parkolópályára tett jadari lítiumbányába visszaengedje a brit–ausztrál bánya­óriást, a Rio Tintót. Lefordítom ezt geopolitischre: Vučić, az oroszpárti, autoriter főgonosz Szerbia lítium­kincsét a Nyugatnak adta. Peking legjobb európai barátja adta meg a gólpasszt az EU-nak ahhoz, hogy legalább e stratégiai jelentőségű nyersanyag kapcsán ne legyen Kínának totálisan kiszolgáltatva, hiszen a bánya kapacitása iparági becslések szerint kontinensünk jelenlegi lítiumfelhasználásának a 90 százalékát is képes kielégíteni.