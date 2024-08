Ömlött a pénz Sorostól a Karácsonynak is pódiumot ácsoló magyar szervezethez

Nyitókép: Alan Schein

2002-ben két egykori SZDSZ-es, Somogyi Zoltán és Szabados Krisztián indította útjára a Political Capital (PC) elemzőcéget, amely szeptemberben a Soros-egyetemen Karácsony Gergelynek ácsol pódiumot és amelybe tavaly csak úgy öntötte a pénzt a milliárdos spekuláns alapítványa. A PC a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok alatt nőtte ki magát, a Magyar Nemzet cikke alapján 2006 és 2010 között több mint 430 millió forintnyi kormányzati megbízáshoz jutott, miközben a kémelhárítást közel 200 millió forintért bugyuta PR- és arculati tanácsokkal látták el.

Mint kiderült, a PC emellett illegálisan fellelhető adatokat is felhasznált, mikor a Nemzetbiztonsági Hivatal számára készített tanulmányt. A cég körül azonban még mindig nem ez az egyetlen furcsaság, hiszen a kifizetések egy része is meglehetősen szokatlan módon zajlott: nyilvános helyeken és készpénzben. Olyan is előfordult, hogy teljesítés előtt fizettek, a tiltakozókat pedig egyszerűen kirúgták.