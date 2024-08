Luxuslakások, jachtok, exkluzív utazások – így urizál a baloldal

Nyitókép: Balint Szentgallay/NurPhoto via Getty Images

A június 9-i EP- és önkormányzati választások óta Magyar Péter egyre másra tűnik fel különböző szórakozóhelyeken, fesztiválokon. Van, amikor egy-egy ilyen estét botrány is övez. Emlékezetes, hogy június végén, egy hajnalon az Ötkertből biztonsági őröknek kellett kivezetniük. Azon az estén készültek azok a felvételek is, melyeken a Tisza Párt elnöke fiatalabb lányokkal múlatta az időt, sőt, egyiküknek még a lábai között is átkúszott.

De ezen az éjjelen történt az az incidens is, mikor egy ismeretlen személy telefonját a Dunába hajította, – miközben a kivezetését követően a rakparton tántorgott – amelyet még a szórakozóhelyen vett el erővel.