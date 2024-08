Amennyiben felmerül a gyanú, és bizony számtalanszor felmerült, hogy az ügyészség bizonyos esetekben szándékosan nem nyomoz, vagy direkt nem talál bűncselekményt, miért kellene elhinnünk, holott miért ne lehetne ez az igazság, hogy éppen egy ellenzéki politikus ügyében végeznek kiváló, és a kormányzati befolyástól független munkát? Mondhatjuk-e a szívünkből, hogy bizony vigyenek el minden korrupt ellenzékit is, ha korruptak, miközben tudjuk, hogy bizonyos korrupt fideszesek kezéről csodálatosan akkor is lepatanna a bilincs, ha személyesen a rendőrkapitány tenné rájuk? Hiába dönt végül a független bíróság (ha független), ha éveken keresztül vádolhatnak ok nélkül valakit súlyos bűncselekményekkel, vehetik el a szabadságát, írhatja meg róla a propagandasajtó, hogy bűnöző. Ilyesmi persze a legcsodálatosabb jogállamokban is előfordulhat, de vajon elhisszük-e, hogy minálunk nem »szándékos hiba« következménye ez az egész.

Nincs igazán jó válasz arra a kérdésre, hogy újságíróként vagy általában állampolgárként mit kezdjünk a óbudai polgármester letartóztatásával, az ártatlanság vélelme bizonyosan megilleti, ahogy az is, hogy jogerős ítélet nélkül a lehető legrövidebb ideig korlátozzák csak a szabadságát, ha pedig ártatlannak bizonyul, feddhetetlen emberként térhessen vissza a közéletbe, az ellene elkövetett esetleges jogsértésekért pedig kompenzálják”.