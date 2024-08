Lehet-e más a Magyar Péter? Csak mert a választóit eddig mind átverte

Ja, hogy ő nem is politikus, hanem amolyan influenszer, ráadásul a csajozós, bulizós fajtából? Ezek szerint rá nem is vonatkoznak a „szabályok”. Például vállrándítással megszegheti korábbi fogadalmait – így ülhetett be végül nem kis fizetésért az Európai Parlamentbe. Korábban is tetemes havi apanázshoz volt szokva, most ráadásul újabban azt lebegteti, hogy a Fővárosi Közgyűlésbe is befészkelné magát. Kétségtelen, a választási eredmény nyomán erre megvan a lehetősége.