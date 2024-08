Magyar Péter friss programjából csak a mellé csatolt szürke nadrágos fotót nem plagizálta

Nyitókép: képernyőmentés

Úgy képzeltem, hogy amennyiben egy párt hét gyakorló politikusa közül öt személyes tapasztalatokkal rendelkezik a külföldön élés és a hazaköltözés, illetve haza nem költözés terén, akkor számukra egy külföldön élő magyarokat megcélzó program kidolgozása valóságos lubickolás. Saját élmények, első kézből szerzett benyomások, érintett ismerősök tömegei – ebből csakis önálló gondolatok és eredeti felvetések sülhetnek ki. Véltem én.

Egyem a rendíthetetlen naivitásomat.

Ha ugyanis végigolvassuk a TISZA Párt „komplex hazaváró programját”, majd mellétesszük az Egyensúly Intézet „Hogyan csábítsuk haza a külföldre vándorolt magyarokat?” című, év eleji javaslatcsomagját, megállapíthatjuk: nemhogy egy az egyben átvették az egészet forrásmegjelölés nélkül, de még az egyes pontok sorrendjén sem változtattak.

Vázlatosan kijegyzetelték, föléírták frappáns megnevezésként a Fidesz-kormány „Hazaváró” programjának címét, oszt jónapot.

Nem mintha dráma lenne egy agytröszt ötleteinek felhasználása, ugyanakkor egy briliáns (hisz kizárólag saját jogán pozíciókat halmozó) jogásztól, egy „The Man” epitheton ornanssal nyomuló morálbajnoktól mégis elvárható lenne ennek valamiféle jelzése. Plagizálni Annalena Baerbock is tud.

Már csak azért is elszontyolodik az ember, mert ha egy ennyire testhezálló témában nem sikerül saját hozzáadott értékkel is előrukkolni, akkor mégis mire tippeljünk, mennyire szolgaian másolnának a párt politikusai a számukra idegenebb kérdésekben? Itt van rögtön a legeslegelsőként említett, tehát nyilván a legfontosabbnak tekintett programpont: „pénzügyi segítség”, mármint a Nyugat-Európából való hazaköltözéshez. A külföldi állásából igazgatósági, majd vezérigazgatói posztokra hazatért Magyar Péter Official The Man, továbbá Dávid Dóra (éves angliai fizetése átszámítva 90 millió forint), Lakos Eszter (korábbi brüsszeli jövedelme havi 2,9 millió, hazaköltözése utáni itthoni bére 1,2 millió), Gerzsenyi Gabriella (aki a 3,8 milliós brüsszeli állását hagyta ott 2021-ben, hogy itthon szabadúszó legyen), valamint Kollár Kinga (korábbi hazaköltözése után egyből a Gazdasági Versenyhivatal vezető munkatársa) nevével fémjelzett párt egy további copy+paste segítségével

igazán lejjebb sorolhatta volna három-négy bekezdéssel azt az elképzelést, amely szerint nógrádi és zempléni adóforintokból kellene segélyezni a Bécsben vagy Londonban élő magyart,

hogy teljék szegénynek költöztetődobozra – de kinek van ideje ilyen finomhangolásokra, amikor még nadrágot is kell választania az esti VIP-iszogatásra.