Nyitókép: Hont András Facebook-oldala

„Látom, hogy a progresszív értelmiség Jan Palachként gyújtja föl magát a szabad mobilhasználat megvonása elleni tiltakozásul, Bencsik András pedig zendülésről fantáziál úgy uszítva a tanárok ellen, hogy azok azért nem fogják betartani a telefonok elvételére vonatkozó (szerinte stratégiai jelentőségű) előírást, mert van köztük egy »a linkségre, a pofázásra és a lázadásra« fogékony kisebbség. Mindez persze csak azt mutatja, hogy senki nem olvasta a rendeletet.

Értem, hogy ez gigantikus szekértolás, de íme az 5. §. »Az Nkt. 24. § (4) bekezdés b) pontja szerinti esetben a birtoklásra és használatra vonatkozó engedélyezést az igazgató vagy a pedagógus végzi a tanulmányi rendszerben, azzal, hogy rögzíti

a) a birtoklás és a használat célját,

b) az engedély érvényességének időtartamát (tanóra, foglalkozás, tanítási év), továbbá

c) a birtokolható tárgyat.«

A behivatkozott (szeptember 1-én hatályba lépő) törvényhely azt rögzíti, hogy az igazgató egészségügyi célból, a pedagógus pedagógiai célból engedélyezheti a korlátozott tárgy használatát. Azt a kritikát érteném (ha megfogalmazódott volna ilyen), hogy tanárokkal nem úgy kommunikálunk, minta rendvédelmi szervek tagjaival beszélnénk (bár Gulyás Michelle-lel szívesebben kommunikálnék, mint bármelyik egykori iskolám bármelyik igazgatójával), de ettől még a kérdés az intézményre van bízva.

Persze, persze, akkor most jön az, hogy ez már autokratikus rendőrállam, mert miért korlátozhat ilyet egy intézmény. Az a helyzet, hogy eddig is korlátozhatta. Ugyanennek a törvénynek a fölhatalmazása alapján korábban is megtilthatta bizonyos tárgyak használatát, most meg majd engedélyezheti – és még lázadás sem kell hozzá, bármennyire is fájdalmas ez Bencsik Andrásnak.

Szóval mobilozni legálisan még mindig könnyebb lesz, mint teszem azt, vonattal elmenni osztálykirándulásra. Pedig annak a használatát sem tiltja semmi.”

