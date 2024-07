Vissza a jövőbe

Karl Marx szerint minden profit extraprofit. Nem gondoltam volna, hogy valaha marxista bonmot jut eszembe a hazai gazdaságról, de a különadó porondon tartása a csengőfrászt hozta rám. Ne értsenek félre: az adókkal nincs bajom. Az adófizetés nem boldog tevékenység, de fázni, betegnek lenni és kátyús úton menni még annál is utálatosabb. És a Homo sapiens, hála Istennek, belátta, hogy fel­zabálják a vadak, sőt még a neandervölgyi rokon is pirosra veri, ha nem szervezi magát csapatba, és nem teremti meg ennek gazdasági alapját – ez lett később az adó. Mindenki bead valamit a közösbe, cserébe a közösség mer iskolát, kórházat és laktanyát álmodni a boldogabb jövőért. Az adó ezenfelül helyes cselekedetre is tud ösztönözni (szokj le a cigiről, vagy fizess!), illetve a jövedelem újraelosztásának is az egyik eszköze (a gazdagabbak többet fizetnek, a rászorulók pedig olcsóbban jutnak hozzá a közjavakhoz). Egyszerű, logikus és sokoldalú. Csak nem szabad túltolni. De most úgy látszik, megszaladtunk. Kiskereskedelmi, tranzakciós, devizaváltási, bank-, gyógyszergyártói, extraprofitadó és a többi. Se szeri se száma a különadóknak. Tizennégy olyan adónem van, ami az utóbbi két évben jött létre. Hova lett a kiszámítható adórendszer?