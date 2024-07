Török Gábor páros lábbal szállt bele Rácz Andrásba

Az elemző arra is felhívta a figyelmet, hogy „a kalkulált és pontosan érkező támadások most tényleg csak erősítik, miközben az európai riválisok láthatóan nem tudnak Orbánnal mit kezdeni. És közben annyi fideszes EP-kudarc után éppen

létrejön egy olyan erős frakció, amelyet a nemzetközi sajtó is egyértelműen a magyar miniszterelnök nevéhez kapcsol”

– utalt a nagy valószínűséggel hamarosan megalakuló Patrióták Európáért pártcsaládra.

Török Gábor gondolatait azzal zárta, „biztos nem ezek az utolsó események ebben a küzdelemben, ráadásul számos jogos kérdés most is feltehető (leginkább: mi ebben a magyar – tehát nem csak OV – érdek?), de amit most látunk, azt nagyon nehéz (vagy inkább nagy tévedés) lenne politikai kudarcnak nevezni”.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg: