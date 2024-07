Sokarcú Franciaország

Nyitókép: Névai Gábor

Rue Ledion – mondjuk érkezéskor a címet a párizsi taxisnak, és a biztonság kedvéért írásban is mutatjuk neki, nehogy tévedés legyen. Megnézi alaposan. Mégis máshová, a hasonló hangzású Odéon térhez visz minket, úgy öt kilométerrel odébb. Nem átverni akart, dehogy, itt más probléma lehet. Az afrikai származású sofőr hölgy végül azért eljuttat minket a szállásra, és nem többért, mint ha Budapesten hívtunk volna taxit.

Egy időutazó vakarná a fejét: az egykor a világ fővárosának számító Párizs megváltozott, nemcsak virágkorához, az első világháború előtti és utáni időszakhoz képest, hanem a harminc évvel ezelőtti képéhez mérve is. Hatalmas a multikulti kavalkád. A város nagy sugárútjain és óriási épületein érezzük a világvárosi miliőt. Az olimpiai öt karikával feldíszített Eiffel-torony a valóságban nem kisebb, hanem kint is, bent is nagyobb annál, mint amit a képek alapján képzeltünk. A Louvre hetekre adna programot, és korán érkezve viszonylag közelről tekinthető meg a klímaterroristáktól hét teremőrrel és extra üvegezéssel védett Mona Lisa és a kicsit árvább milói Vénusz is. Az olimpiai előkészületben a foci-Eb viszonylag keveseket köt le Párizsban, alig néhány helyen nézik a bárokban, de többen is büszkén mutogatják, ha szóba kerül, hogy azért nekik már két világbajnoki címük van.