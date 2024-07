Sebestyén Balázsnál is kiverte a biztosítékot Biden: Láthatóan nagy a baj! (VIDEÓ)

Nyitókép: Képernyőfotó

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Joe Biden amerikai elnök csütörtök este megrökönyödést váltott ki, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt „Putyin elnökként” mutatta be. „És most szeretném átadni a szót Ukrajna elnökének, akiben legalább akkora bátorság van, mint amennyi elszántság.

Hölgyeim és uraim, Putyin elnök úr”

– hangzott el az ominózus mondat.

A bakiról Sebestyén Balázsék is megemlékeztek a Balázsék című rádióműsorban. „Putyinként felkonferálni Zelenszkijt?! Azért az… még mindig gyújtja a rakétákat. (…)

Láthatóan nagy a baj, de mégsem tudják visszaléptetni”

– mondta Sebestyén Balázs.

„Most azért nagyon össze kéne kaparni az öreget, begyógyszerezni, nem tudom, valamit adni neki, mert mindenki rá fókuszál. Nagy hollywoodi sztárok lépnek ki mögüle, hogy nagyon szeretünk, de már nem akarjuk, hogy elnök legyél. Egy NATO-csúcson leputyinozod a Zelenszkijt, az nem tesz jót” – mondta a műsorvezető.

