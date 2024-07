Az emberek okkal aggódnak – itt az orvosi vélemény Biden bakiparádéjáról

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Joe Biden amerikai elnök csütörtök este megrökönyödést váltott ki, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt „Putyin elnökként” mutatta be. „És most szeretném átadni a szót Ukrajna elnökének, akiben legalább akkora bátorság van, mint amennyi elszántság.

Hölgyeim és uraim, Putyin elnök úr”

– hangzott el az ominózus mondat.

Az amerikai elnök újabb hibája után megszólalt Dr. Raj Persaud pszichiáter is – számolt be róla az Independent.

Úgy tűnt, hogy nagyon erősen kellett koncentrálnia ahhoz, hogy elmondjon néhány alapvető dolgot”

– mondta a pszichiáter. „Néha nem az a lényeg, hogy mit mondasz, hanem az, ahogyan mondod, ami miatt az emberek aggódnának a kognitív hanyatlás miatt” – közölte Dr. Raj Persaud.

***