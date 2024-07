„Hölgyeim és uraim, Putyin elnök úr” – mutatta be Joe Biden Zelenszkijt (Videó)

Nyitókép: SAUL LOEB / AFP

Biden elnök csütörtök este megrökönyödést váltott ki, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt „Putyin elnökként” mutatta be – számolt be a New York Post „És most szeretném átadni a szót Ukrajna elnökének, akiben legalább akkora bátorság van, mint amennyi elszántság.

Hölgyeim és uraim, Putyin elnök úr”

– hangzott el az ominózus mondat. A nézőtéren sokan látszólag összerezzentek, amikor a szavak elhagyták az elnök száját. A közönség egyik tagja azt kiáltotta: „Zelenszkij!”, hogy megpróbálja kijavítani a 81 éves Bident. A világ vezetői a színpadon bizonytalannak tűntek, hogy tapsoljanak-e Zelenszkij üdvözlésére, vagy várják meg, amíg Biden kijavítja magát. Az amerikai elnök gyorsan bocsánatot kért a kínos baklövésért, mondván, hogy azért történt, mert „annyira arra összpontosított, hogy legyőzze” a Kreml erős emberét. „Putyin elnök úr? Meg fogjuk verni Putyin elnököt – Zelenszkij elnök. Annyira arra koncentrálok, hogy legyőzzük Putyint, hogy aggódnunk kell” – mondta Biden.

A megalázó félreértésre akkor került sor, amikor Biden és 19 másik nemzet vezetője összegyűlt, hogy bejelentse az Ukrajna Paktum aláírását, amely egy új biztonsági megállapodás Kijev és az Egyesült Államok, Belgium, Kanada, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Németország, Izland, Olaszország, Japán, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Hollandia, Norvégia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Svédország és az Egyesült Királyság között.

