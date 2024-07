Melegrekordokat döntve fogunk megsülni a következő napokban – Németh Lajos a Mandinernek

Nyitókép: járókelők hűtik magukat a fővárosban a 2023 júliusi hőség idején (Fotó: MTI/Mónus Márton)

Egyelőre nem látszik a kánikula vége, a következő három napban az ország több pontján is – főleg délen, délkeleten – a negyven fokot is meghaladja majd a napi csúcshőmérséklet – mondta a Mandinernek Németh Lajos meteorológus.

Hozzátette: napi melegrekordok dőlnek majd meg, de nagy valószínűséggel az abszolút melegrekord, a 2007 július 20-án Kikskunhalason mért 41,9 fokot nem érjük el.

A meteorológus kifejtette:

a mostani időjárást okozó déli áramlatnak van utánpótlása, így a következő napokban is folytatódik a rendkívüli forróság, kisebb felfrissülés csak a jövő hét első napjaiban lehet.

Ám ez is csak azt jelenti, hogy nem 35-40, hanem csak 30-35 fokos csúcshőmérsékletekkel számolhatunk. Felfrissülést hozó hidegfront azonban nincs kilátásban.

Németh Lajos szerint a mostani hőség nem különbözik a korábbi hőhullámokról; a megelőző években, így az említett 2007-es esztendőben is volt ilyenre példa, a Kárpát-medencét is magában foglaló mérsékelt éghajlati övben pedig kialakulhatnak olyan szélsőséges időjárási helyzetek, mint a mostani is.

Ugyanakkor összességében a melegedő trend nagyjából három évtizede tart, tehát ennyiben más a helyzet

– fűzte hozzá a meteorológus.

Ahogy a mi is megírtuk, Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) szóvivője több ötletet is adott a hősé elviselésére, amelyeket között természetesen ott van a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, de az is, hogy érdemes akár többször is lezuhanyozni napközben, hogy így hűtsük testünket.