Lendvai Ildikó kimondta: Az ellenzéki elit megbukott

Lendvai Ildikó, az MSZP volt elnöke, frakcióvezetője interjút adott a Jelennek.

Arra a kérdésre, hogy jobb párt lett attól az MSZP, hogy 2010-ben lemondott a pártelnökségről, Lendvai azt válaszolta,

rosszabb párt lett volna, ha nem mondok le,

és a társaimmal együtt nem adok semmilyen jelzést arról, hogy új korszak kezdődik. Egy lemondás erre jó” – magyarázta egykori döntését.

Majd felidézte, hogy „2009 vagy 2010 cezúra volt, akkor ez a választóvonal mostanra csak tovább vastagodott. A mi akkori bukásunk

a korábbi kormányzati hibáink és a gazdasági válság mellett a rendszerváltó elitből való kiábrándulás következménye is volt”.

Majd hozzátette, „később arra is rájöttem, hogy a vezető posztokról lemondani nem elég, még arrébb kell menni, ezért mondtam le az országgyűlési képviselőségről is. Senki nem hiszi el, hogy valami új kezdődhet, ha a politikai elit épp csak átrendeződik kicsit”.

„Felkerült a jel a falra”

A Jelen emlékeztetett, június 9-e után Lendvai Ildikó néhány más korábbi politikustársával együtt a személyi és szervezeti következmények fontosságáról beszélt. Az egykori országgyűlési képviselő a lapnak azt nyilatkozta „2010-ben az addigi, tágan értelmezett kormányzó elit bukott meg, akkor most meg az ellenzéki elit. Valójában nem is most bukott meg, de

immár felkerült a jel a falra, hogy ennek így vége”.

Hozzátette, „ha valaki ebben a helyzetben mégsem mond le, az sem adhat mentséget másoknak arra, hogy rá mutogatva, az ő döntését csócsálva ők se vigyék végbe a saját változásukat”.