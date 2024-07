Nyitókép: SZARKA_DAVID/Vitézy Dávid Facebook-oldala

„A választás éjjele óta végig azt mondtam: amint a választási eredmény végleges, és Karácsony Gergely akár csak egy szavazattal is előttem lesz, akkor természetesen a választás győztesének és a következő ciklus legitim főpolgármesterének fogom tekinteni. Ez a pillanat most következett el.

Az újraszámlálás a végeredményt nem módosította, a főpolgármester-választást Karácsony Gergely nyerte, ő Budapest következő főpolgármestere, gratulálok neki. A Budapest vezetésében rejlő óriási lehetőség és felelősség továbbra is az övé, ehhez jó munkát kívánok neki!

Köszönök minden támogatást és biztatást, az önkéntesek és a kollégáim kitartó munkáját a kampány során!

Az eredmény olyan szoros volt, hogy végül gyakorlatilag egy célfotó döntött, más kérdés, hogy a magyar választási rendszerben ennek elkészülte három jogorvoslati körbe és egy hónapba telt. Már a választás éjjelén, még az eredmény megismerése előtt, amint egyértelmű volt, hogy a minimálisnál is kisebb lesz a különbség az első két helyezett között, azt mondtam: függetlenül attól, hogy ki végez az élen, bizonyosan szükség lesz a szavazatok újraszámlálására. Ahogy azt is elmondtam, hogy a minden jelölt rendelkezésére álló jogi eszközökkel fogok csak élni, de se botrányt, se hisztériát, se tüntetést nem akarok, csak világos végeredményt. Márpedig a jelenlegi szabályok szerint újraszámlálást csak jogorvoslatok útján lehet elérni, ez is történt.”