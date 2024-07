Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

„A bankokra kivetett különadót 2022-2023-ra ideiglenesen vezették be, a szektor azóta fizet – a többszöri ígéret ellenére, hogy megszűnik. Fizet azért, mert jól működik, a szolgáltatásaira igény van. A kereskedelmi szektor évek óta érvényben lévő extraprofit adója – amely idén egyes esetekben még nőtt is – megspékelve a nemrég kivezetett árstopokkal, gyakorlatilag elszívja a szektor nyereségét. Naná, hogy az árakban mindez megjelenik. Az energetikai számlák azért magasak, mert a lehető legdrágább, orosz beszerzési forrást nyomja rá az ágazatra a kormány. A légiközlekedés problémái pedig nem magyar sajátosságúak, hanem nemzetköziek. Az oktatásban, az egészségügyben, a nyugdíjrendszerben strukturális problémák vannak, amiket nem old meg, ha a benne létezők félnek.

Akitől tehát félni kell, az a kormány. A külpolitikája, a belpolitikája és a gazdaságpolitikája egyaránt magyarellenes. Minden félelemkeltési kísérlettel a maga hibáit akarja rendbe tetetni mással. A legutóbbi, védelmi pénzes akciójával például azt, hogy a költségvetés hiánya júniusban az egész évre eredetileg tervezetthez képest már 107 százalékon állt. És még hátra van fél év. Valódi, felelősségteljes kiigazítási intézkedésekre lenne szükség, nem újabb sarcok bevezetésére és maffiamódszerek alkalmazására”.